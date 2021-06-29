Писарев сообщил о том, что актриса Вера Алентова чувствует себя нормально

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29 июня 2021, 15:38 Источник: РИА Новости

Вера Алентова, фото: АГН Москва/Global Look Press

Самочувствие 79-летней советской и российской актрисы Веры Алентовой является нормальным. Этой информацией поделился Евгений Писарев, являющийся художественным руководителем Театра имени Пушкина.

Он отметил, что связывался с Народной артисткой России по телефону, и она сообщила, что с ней все в порядке, она не нуждается в помощи. По словам Писарева, актриса “отыграла все свои спектакли”. Кроме того, он сообщил о закрытии сезона, добавив, что очередная встреча пройдет десятого августа.

Напомним, что на днях в Сети подчеркивали, что Алентову доставили в больницу. У актрисы врачи подозревали COVID-19.

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