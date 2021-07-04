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Супруга Петра Мамонова сообщила, что музыкант «недоступен, как растение»

, 12:53 Источник: ТРК Звезда

Супруга Петра Мамонова сообщила, что музыкант «недоступен, как растение»
Петр Мамонов, Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Ольга, супруга госпитализированного с новой коронавирусной инфекцией в Коммунарку музыканта Петра Мамонова, рассказала, что к артисту никого не пускают, больница ограждена колючей проволокой. По ее словам, состояние оценивается как крайне тяжелое.

«В больницу никого не пускают, там колючая проволока, охрана на территории... А что пускать? Он там лежит, не разговаривает, ничего. Недоступен, как растение», - пояснила она.

Женщина отметила, что процент поражения легких «огромный». Она напомнила, что Мамонов четвертые сутки находится в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.

Напомним, что 70-летнего Петра Мамонова госпитализировали в конце июня. Его увезли на пятый день после заболевания. У музыканта поражено 87 процентов легких. По словам жены артиста, самочувствие ухудшилось за 2,5 дня, «очень быстро, ураганно».

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