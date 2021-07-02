Супруга находящегося пятый день в реанимации Петра Мамонова рассказала, как у него развивался коронавирус

Ольга, жена госпитализированного с новой коронавирусной инфекцией в Коммунарку музыканта Петра Мамонова, рассказала, что артист находится пятый день в реанимации в тяжелом состоянии. Вчера вечером его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
«Поднялась температура. Мы её сбили. Потом стал плохо дышать. Вызвал скорую. Его увезли. И всё. Скорая потребовалась на пятый день после заболевания», - поделилась она с RT.
Мамонова добавила, что медики оценивают его состояние как тяжелое, пройти к нему невозможно. По ее словам, она и другие члены семьи чувствуют себя нормально. Супруга не понимает, где музыкант мог заразиться коронавирусом.
Ранее сообщалось, что у 70-летнего артиста Петра Мамонова поражено 87 процентов легких.
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