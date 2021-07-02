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Врачи в «Коммунарке» борются за жизнь Петра Мамонова, музыканта подключили к ИВЛ

, 11:08 Источник: ТАСС

Врачи в «Коммунарке» борются за жизнь Петра Мамонова, музыканта подключили к ИВЛ
Петр Мамонов, фото: Anton Belitsky, globallookpress.com

Музыканта Петра Мамонова, госпитализированного несколько дней назад с коронавирусом в госпиталь в Коммунарке, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В пятницу о состоянии артиста сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Накануне женщина рассказала о том, что Петр Мамонов находится в реанимационном отделение и в очень плохом состоянии.
Сегодня, по словам Ольги Мамоновой, его состояние, по оценке врачей, крайне тяжелое. Вчера вечером медики подключили его к ИВЛ. У Мамонова поражено 87 процентов легких. Врачи в  «Коммунарке» борются за его жизнь. 

Петру Мамонову 70 лет. Он поэт, актер, является основателем группы «Звуки Му». Напомним, в 2019 году Мамонов перенес инфаркт и операцию на сердце.

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