Врачи в «Коммунарке» борются за жизнь Петра Мамонова, музыканта подключили к ИВЛ

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2021, 11:08 Источник: ТАСС

Петр Мамонов, фото: Anton Belitsky, globallookpress.com

Музыканта Петра Мамонова, госпитализированного несколько дней назад с коронавирусом в госпиталь в Коммунарке, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В пятницу о состоянии артиста сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Накануне женщина рассказала о том, что Петр Мамонов находится в реанимационном отделение и в очень плохом состоянии.

Сегодня, по словам Ольги Мамоновой, его состояние, по оценке врачей, крайне тяжелое. Вчера вечером медики подключили его к ИВЛ. У Мамонова поражено 87 процентов легких. Врачи в «Коммунарке» борются за его жизнь.

Петру Мамонову 70 лет. Он поэт, актер, является основателем группы «Звуки Му». Напомним, в 2019 году Мамонов перенес инфаркт и операцию на сердце.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости