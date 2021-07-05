Вдова Меньшова Вера Алентова находится в больнице, лечится от COVID-19
5 июля 2021, 17:21
Вдова знаменитого режиссёра Владимира Меньшова актриса Вера Алентова лежит в больнице, проходит лечение от коронавируса. 79-летняя Вера Валентиновна была госпитализирована вскоре после мужа с положительным ПЦР-тестом.
Продюсер Александр Литвинов сообщил, что актриса постепенно идет на поправку. Врачи блокировали опасные моменты. Вера Валентиновна находится в обычной палате, не в реанимации, - сообщает ФАН.
Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Их единственная дочь Юлия Меньшова пошла по стопам родителей. Она актриса театра и кино, телеведущая.
Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82 году жизни. Его похоронят 9 июля на Новодевичьем кладбище.
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