Вдова Меньшова Вера Алентова находится в больнице, лечится от COVID-19

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5 июля 2021, 17:21

Вера Алентова, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Вдова знаменитого режиссёра Владимира Меньшова актриса Вера Алентова лежит в больнице, проходит лечение от коронавируса. 79-летняя Вера Валентиновна была госпитализирована вскоре после мужа с положительным ПЦР-тестом.

Продюсер Александр Литвинов сообщил, что актриса постепенно идет на поправку. Врачи блокировали опасные моменты. Вера Валентиновна находится в обычной палате, не в реанимации, - сообщает ФАН.

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Их единственная дочь Юлия Меньшова пошла по стопам родителей. Она актриса театра и кино, телеведущая.

Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82 году жизни. Его похоронят 9 июля на Новодевичьем кладбище.

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