Кинорежиссер Шахназаров о Меньшове: «Он был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки»

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5 июля 2021, 17:08 Источник: РИА Новости

Карен Шахназаров и Владимир Меньшов, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Глава «Мосфильма», кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал сообщение о смерти «лучшего друга» легендарного актера Владимира Меньшова. Народный артист РСФСР ушел из жизни в понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить, и смотреть фильмы Меньшова», - высказал он.

Шахназаров отметил, что актер «блистательно» играл. По его словам, Меньшов – это «огромная фигура» в отечественном кинематографе и культуре. Он добавил, что банальные слова об «огромной потере» наполняются смыслом, когда речь идет о таком человеке. Кинорежиссёр подчеркнул, что Меньшов «удивительным образом» соединяет в себе «советское и русское».

«Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения», - заключил Шахназаров, выразив от лица «Мосфильма» и лично от себя соболезнования семье актера.

Ранее сообщалось, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля.

Кроме того, СМИ опубликовали подробности о состоянии актера после госпитализации.

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