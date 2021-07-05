Появились подробности о состоянии Меньшова после госпитализации

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5 июля 2021, 14:59 Источник: Свободная пресса

Владимир Меньшов , фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили о состоянии ушедшего из жизни в понедельник, 5 июля, актера Владимира Меньшова после госпитализации в больницу. Режиссёр скончался из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Меньшов был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции в московскую больницу № 15 утром 22 июня, передает «Свободная пресса» со ссылкой на Телеграм-канал Mash. В источнике говорится, что бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к актеру, зафиксировала низкий показатель сатурации - 89 процентов (норма – не менее 95). Медики приняли решение забрать Меньшова в больницу. Там у него диагностировали двухстороннюю пневмонию и третью стадию дыхательной недостаточности.

Отмечается, что о заболевании Меньшова стало известно 26 июня.

Ранее телеведущая Юлия Меньшова опубликовала пост в память о своем отце Владимире Меньшове.

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