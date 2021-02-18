Появились подробности смерти Андрея Мягкова

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18 февраля 2021, 22:41 Источник: Пятый канал

Андрей Мягков, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили подробности смерти Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушел из жизни на 83-м году жизни 18 февраля.

В источнике говорится, что Мягков скончался в 4.40 утра в московской квартире на улице Генерала Ермолова. Супруга артиста Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь, поскольку тот находился без сознания. Медики пытались реанимировать актера, но их усилия оказались безуспешными.

Предварительной причиной смерти Мягкова назвали острую сердечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что память легендарного актера решили почтить даже французские СМИ. Один из авторов назвал Мягкова "новогодней иконой".