Французские СМИ почтили память российского актера Андрея Мягкова

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2021, 20:40

кадр из фильма "Служебный роман", фото:globallookpress.com

Французские СМИ посвятили свои материалы скончавшемуся 18 февраля Народному артисту РСФСР Андрею Мягкову. Звезда фильмов «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Андрей Мягков для россиян - герой романтической комедии "Ирония судьбы": сатире о единообразии градостроительства в Советском Союзе», - написал автор в статье для Le Figaro.

«Ключевая роль для него - мелодрама "Служебный роман", в которой рассказывается история сотрудника института, который пытается соблазнить свою суровую начальницу, чтобы получить новую работу», - высказали в эфире телеканала BFM.

Телеведущий отметил, что Мягков – «новогодняя икона».

Ранее источники сообщили, что Мягков потерял сознание у себя дома, супруга Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь, но актера не успели спасти. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.