Адвокат Жорин объяснил, кто получит наследство Мягкова

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18 февраля 2021, 20:19 Источник: iReactor

кадр из фильма "Служебный роман", фото:globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется имущество скончавшегося 18 февраля легендарного российского актера Андрея Мягкова. По его словам, наследство должна получить вдова Анастасия Вознесенская, если информация о племянниках и дальних родственниках не подтвердится.

«Если нет детей и родители не живы, все наследство достанется супруге. Потому что дети, родители и супруга - наследники первой очереди. Если завещания не было, все имущество получит она», - пояснил юрист.

Жорин отметил, что Вознесенская все равно получит даже малую часть имущества, если есть завещание в пользу третьего лица, поскольку у супруги есть право на обязательную долю.

«Есть такое понятие, как «обязательная доля» -это половина того, что ей причиталось бы, в случае отсутствия завещания», - уточнил он.

Однако, адвокат добавил, что в случае незаконных действий в отношении супруга вдова Мягкова может остаться даже без обязательной доли, т.е. будет признана недостойным наследником, например, если выяснится, что она причастна к его смерти.

«Скорее всего, она все получит», - заключил Жорин.

Напомним, что более чем за 50 лет совместной жизни Мягков и Вознесенская так и не завели детей. Супруги утверждали, что в молодости они «были заняты другим» - посвящали много времени работе.