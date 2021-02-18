Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова

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18 февраля 2021, 11:18 Источник: Telegram

актер Андрей Мягков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Утром в четверг, 18 февраля, стала известна предварительная причина смерти народного артиста РСФСР, звезды картины "Ирония судьбы, или С легким паром!" Андрея Мягкова. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Согласно данным источника Telegram-канала Mash, Андрей Мягков потерял сознание у себя дома, супруга артиста Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь, однако ее муж скончался до приезда врачей. Предварительной причиной смерти актера названа острая сердечная недостаточность.

Напомним, Мягков сыграл запоминающиеся роли в картинах "Гараж", "Служебный роман", "Жестокий романс" и многих других.