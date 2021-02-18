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Скончался актер Андрей Мягков

, 10:37 Источник: ТАСС

Скончался актер Андрей Мягков
Андрей Мягков, Russian Look

Утром в четверг, 18 февраля, стало известно о кончине знаменитого российского актера Андрея Мягкова. Согласно последней информации пресс-службы МХТ им. Чехова, артиста не стало на 83-м году жизни.

В театре, где служил Андрей Мягков, не уточнили, что стало причиной кончины актера.

Отмечается, что дата и время прощания с артистом будут объявлены позднее.

Мягков исполнил ставшие культовыми роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж" и многих других.

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