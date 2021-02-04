В театре рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих
4 февраля 2021, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих уже больше месяца находится в одной из петербургских больниц из-за коронавируса. Врачи дают оптимистичные прогнозы, тест актрисы на коронавирус показал отрицательный результат.
При такой положительной динамике, которая идет у Алисы Фрейндлих, ее могут скоро выписать, рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
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