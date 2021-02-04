В театре рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих

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4 февраля 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Алиса Фрейндлих, Semen Likhodeev/Russian Look

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих уже больше месяца находится в одной из петербургских больниц из-за коронавируса. Врачи дают оптимистичные прогнозы, тест актрисы на коронавирус показал отрицательный результат.

При такой положительной динамике, которая идет у Алисы Фрейндлих, ее могут скоро выписать, рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Алиса Фрейндлих попала в больницу 25 декабря, некоторое время она пыталась лечиться дома. У Алисы Фрейндлих было 80% поражения лёгких. 26 января ее перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение больницы в связи с улучшением состояния здоровья.