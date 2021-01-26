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Аргументы Недели Культура 13+

Актриса Алиса Фрейндлих переведена из реанимации в лечебное отделение

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Актриса Алиса Фрейндлих переведена из реанимации в лечебное отделение
Алиса Фрейндлих, Semen Likhodeev/Russian Look

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение больницы в связи с улучшением состояния здоровья.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отметили, что врачи отмечают значительную положительную динамику в состоянии известной пациентки. Уточняется, что Алиса Фрейндлих продолжит проходить курс лечебной физкультуры, получать лекарственную терапию и кислородную поддержку.

Напомним, актриса была госпитализирована с диагнозом "коронавирусная инфекция" 25 декабря.

ЕТ

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