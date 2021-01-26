Актриса Алиса Фрейндлих переведена из реанимации в лечебное отделение
26 января 2021, 12:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение больницы в связи с улучшением состояния здоровья.
В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отметили, что врачи отмечают значительную положительную динамику в состоянии известной пациентки. Уточняется, что Алиса Фрейндлих продолжит проходить курс лечебной физкультуры, получать лекарственную терапию и кислородную поддержку.
Напомним, актриса была госпитализирована с диагнозом "коронавирусная инфекция" 25 декабря.
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