Актриса Алиса Фрейндлих переведена из реанимации в лечебное отделение

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26 января 2021, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алиса Фрейндлих, Semen Likhodeev/Russian Look

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение больницы в связи с улучшением состояния здоровья.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отметили, что врачи отмечают значительную положительную динамику в состоянии известной пациентки. Уточняется, что Алиса Фрейндлих продолжит проходить курс лечебной физкультуры, получать лекарственную терапию и кислородную поддержку.

Напомним, актриса была госпитализирована с диагнозом "коронавирусная инфекция" 25 декабря.