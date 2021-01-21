Консилиум врачей оценил состояние актрисы Алисы Фрейндлих

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21 января 2021, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петербургский дневник

Алиса Фрейдлих, фото: Igor Gnevashev/Russian Look

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА сообщили, что состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих тяжелое, но стабильное, в состоянии легких есть положительная динамика.

Актриса всё также остается в палате интенсивной терапии отделения реанимации. Сегодня консилиум с участием сторонних экспертов признал лечение правильным, внесены мелкие коррективы. Никакого цитокинового шторма, о котором писали СМИ, не было. За пациенткой закреплен постоянный индивидуальный специалист по массажу и лечебной физкультуре.

Алиса Бруновна Фрейдлих была госпитализирована 25 декабря. До этого в течение нескольких дней актриса лечилась от коронавируса дома.

Актер Олег Басилашвили объяснил, почему о болезни Алисы Фрейндлих стало известно только 28 декабря.