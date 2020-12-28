Актер Олег Басилашвили объяснил, почему о болезни Алисы Фрейндлих стало известно только 28 декабря

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28 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Алиса Фрейндлих, фото: Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress.com

Известный актер Олег Басилашвили рассказал, почему о госпитализации в питерскую больницу Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих стало известно только сейчас. 18 декабря у знаменитости выявили новую корона вирусную инфекцию, а 25 декабря поместили в реанимацию.

«Она просила меня никому ее телефон не давать, ничего», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что состояние Фрейндлих медики оценивают как стабильное. При этом актриса подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких. По данным СМИ, у 86-летней знаменитости пневмония, 80% поражение лёгких и отрицательная динамика. Врачи конкретных прогнозов пока не дают и продолжают бороться за ее жизнь.

Также в 122-й больнице находится дочь Фрейндлих.