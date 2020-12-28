Алиса Фрейндлих находится в реанимации с пневмонией и коронавирусом

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28 декабря 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Алиса Фрейндлих, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. У нее выявили новую коронавирусную инфекцию 25 декабря.

«Да, лежит в больнице и дочь ее тоже», - пояснили в медучреждении ТАСС.

В Большом драматическом театре имени Товстоногова рассказали, что состояние актрисы стабильное. Сейчас Фрейндлих находится в реанимации с пневмонией, вызванной COVID-19. Кислород подается через аппарат неинвазивной вентиляции легких.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934. Актриса наиболее известна по своим ролям в фильмах "Неоконченная повесть", "Служебный роман", "Д" Артаньян и три мушкетера" и многих других.