Алиса Фрейндлих находится в реанимации с пневмонией и коронавирусом
28 декабря 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. У нее выявили новую коронавирусную инфекцию 25 декабря.
«Да, лежит в больнице и дочь ее тоже», - пояснили в медучреждении ТАСС.
В Большом драматическом театре имени Товстоногова рассказали, что состояние актрисы стабильное. Сейчас Фрейндлих находится в реанимации с пневмонией, вызванной COVID-19. Кислород подается через аппарат неинвазивной вентиляции легких.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934. Актриса наиболее известна по своим ролям в фильмах "Неоконченная повесть", "Служебный роман", "Д" Артаньян и три мушкетера" и многих других.
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