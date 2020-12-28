У Алисы Фрейндлих 80% поражения лёгких. Она находится в реанимации на аппарате ИВЛ
28 декабря 2020, 14:01[ «Аргументы Недели» ]
О том, что у Алисы Фрейндлих коронавирус, стало известно ещё 18 декабря, когда пришёл первый положительный тест. Но тогда её не стали госпитализировать. Однако ее состояние стало ухудшаться, и спустя неделю — 25 декабря — её экстренно отвезли в 122-ую больницу в Петербурге.
Врачи говорят, что 86-летнюю актрису нужно было госпитализировать сразу, учитывая возраст. Сейчас Фрейндлих лежит в общей реанимации. Она в сознании. Врачи отмечают, что пациентка ни на что не жалуется, но списывают это на характер Алисы Бруновны, и продолжают бороться за её жизнь.
Врачи констатируют у любимицы миллионов зрителей 80% поражения лёгких, и динамика пока отрицательная - кислород подаётся через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, сообщает канал Life.
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