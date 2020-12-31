Грачевского перевели в реанимацию

31 декабря 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заболевший новой коронавирусной инфекцией художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в реанимации. Об этом сообщили в четверг, 31 декабря, в справочной службе медучреждения, куда он был госпитализирован.
Собеседник отметил, что подробную информацию о состоянии Грачесвкого могут предоставить только родственники.
71-летний режиссер уверял, что чувствует себя хорошо и будет проходить лечение дома, но позже его положили в больницу. Грачевский рассказал, что Новый год встретит в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что супруги композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом, «лежат в красной зоне».
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