Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом

28 декабря 2020, 13:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией в Городскую клиническую больницу №52.
«Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь», - поделился он.
Ранее Грачевский говорил, что заразился коронавирусом, но будет лечиться дома. Кроме того, он уверял, что идет на поправку.
В понедельник, 28 декабря, стало известно, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом, в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Она находится в реанимационном отделении.
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