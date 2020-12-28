Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом

Аргументы Недели → Культура 13+

28 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Борис Грачевский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией в Городскую клиническую больницу №52.

«Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь», - поделился он.

Ранее Грачевский говорил, что заразился коронавирусом, но будет лечиться дома. Кроме того, он уверял, что идет на поправку.

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом, в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Она находится в реанимационном отделении.