Борис Грачевский задумался о продаже «Ералаша»

26 декабря 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил, что готов продать свой проект. По его словам, ему часто поступают подобные предложения и спустя 15 лет он планирует их рассмотреть.
«Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш». Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело», - пояснил режиссер.
Грачевский отметил, что Министерство культуры лишило «Ералаш» финансирования. Он считает, что детские фильмы уже никто не смотрит, поэтому в ведомстве урезают статью расходов. При этом режиссер добавил, что у «Ералаша» два с половиной миллиона подписчиков.
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