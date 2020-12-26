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Борис Грачевский задумался о продаже «Ералаша»

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Борис Грачевский задумался о продаже «Ералаша»
Борис Грачевский, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил, что готов продать свой проект. По его словам, ему часто поступают подобные предложения и спустя 15 лет он планирует их рассмотреть.

«Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш». Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело», - пояснил режиссер.

Грачевский отметил, что Министерство культуры лишило «Ералаш» финансирования. Он считает, что детские фильмы уже никто не смотрит, поэтому в ведомстве урезают статью расходов. При этом режиссер добавил, что у «Ералаша» два с половиной миллиона подписчиков.

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