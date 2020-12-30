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Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом, «лежат в красной зоне»

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом, «лежат в красной зоне»
Пахмутова и Добронравов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Супруги композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом, «лежат в красной зоне». 91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов соблюдали все меры безопасности, но избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 им не удалось.

Артисты попали в больницу еще 22 декабря. В СМИ появились сообщения, что супруги пошли на поправку и на Новый год их выпишут из клиники. Но в окружении семьи эту информацию опровергли, уточнив, что оба, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, «лежат в красной зоне».

Легендарные композитор и поэт находятся под наблюдением врачей Центральной клинической больницы. Источники сообщают, что супруги чувствуют себя нормально, состояние их стабильное, но к выписке пока не готовы.

Напомним, с коронавирусом госпитализирована в Петербурге 85-летняя знаменитая актриса Алиса Фрейндлих. Она находилась в реанимации.

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