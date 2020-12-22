Ирина Муравьева заболела коронавирусом

22 декабря 2020, 20:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Ирина Муравьева заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
«На прошлой неделе у Муравьевой был положительный тест на коронавирус, и она сейчас дома лечится», - уточнила она.
Отмечается, что Муравьева родилась в 1949 году. В феврале 2020 года ей исполнился 71 год. По данным Роспотребнадзора, актриса входит в группу риска. В СМИ появилась информация, что она испытывает озноб, головные боли, першение в горле, а также у нее была температура.
Ранее сообщалось, что актер Сергей Маковецкий вылечился от коронавируса и планирует в ближайшее время вернуться на сцену.
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