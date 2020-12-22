Актер Сергей Маковецкий вылечился после заражения коронавирусом
22 декабря 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Народный артист РФ Сергей Маковецкий во вторник, 22 декабря, сообщил в рамках разговора с журналистами о том, что вылечился от коронавируса нового типа и планирует в ближайшее время вернуться на сцену.
Маковецкий уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19. Актер уточнил, что если все будет хорошо, то уже 28-29 декабря он вернется к театральной жизни. Отмечается, что первый тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным, артист сдал 9 декабря.
Напомним, на прошлой неделе директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у Сергея Маковецкого диагностирован коронавирус нового типа. Сообщалось, что актер находится на домашнем лечении, поскольку болезнь протекает у него в легкой форме.
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