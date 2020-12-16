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Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Сергей Маковецкий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в среду, 16 декабря, стало известно, что народный артист России Сергей Маковецкий заразился коронавирусом нового типа. Об этом сегодня сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Согласно последней информации, Сергей Маковецкий ранее сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат.

Кирилл Крок подчеркнул, что в настоящий момент артист чувствует себя нормально. Уточняется, что Сергей Маковецкий сделает повторный тест на COVID-19 через несколько дней.

Ранее сообщалось, что актер Александр Ширвиндт и его супруга, заболевшие коронавирусом, выписались из больницы.

ЕТ

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