Александра Ширвиндта и его супругу выписали из больницы

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9 декабря 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Ширвиндт, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Художественного руководителя Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и его супругу, которые ранее заразились коронавирусом, выписали из больницы.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев уточнил, что в настоящий момент Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова едут домой из медицинского учреждения.

Ранее актер и режиссер сообщил журналистам, что планирует остаться в больнице минимум до 7 декабря. Позже он заявил, что они с супругой задержатся в клинике, хотя их самочувствие является нормальным. Отметим, что сын Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой Михаил уточнял, что COVID-19 у его родителей протекает в легкой форме.