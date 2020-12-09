Александра Ширвиндта и его супругу выписали из больницы
9 декабря 2020, 11:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Художественного руководителя Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и его супругу, которые ранее заразились коронавирусом, выписали из больницы.
Директор Театра сатиры Мамед Агаев уточнил, что в настоящий момент Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова едут домой из медицинского учреждения.
Ранее актер и режиссер сообщил журналистам, что планирует остаться в больнице минимум до 7 декабря. Позже он заявил, что они с супругой задержатся в клинике, хотя их самочувствие является нормальным. Отметим, что сын Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой Михаил уточнял, что COVID-19 у его родителей протекает в легкой форме.
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