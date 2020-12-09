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Аксенов назвал негативной ситуацию с коронавирусом в Крыму

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Аксенов назвал негативной ситуацию с коронавирусом в Крыму
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов утром в среду, 9 декабря, в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 назвал ситуацию с распространением коронавируса нового типа в регионе негативной.

По словам Аксенова за неделю количество зараженных в Крыму людей составило 1 797. Кроме того, 48 пациентов с COVID-19 скончались. 

Глава республики уточнил, что за прошедшие семь дней на территории полуострова были госпитализированы 872 человека с коронавирусом нового типа. Выписали из больниц 1 449 граждан. Кроме того, 350 человек были доставлены в медучреждения с пневмонией, а выписаны были 169.

ЕТ

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