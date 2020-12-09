Эпидемиолог Горелов назвал два вероятных сценария развития ситуации с пандемией COVID-19 в январе
9 декабря 2020, 08:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в январе возможны два сценария развития ситуации с пандемией коронавируса нового типа.
По словам Горелова, если россияне сохранят приверженность к соблюдению ограничительных мер, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Однако, если граждане будут игнорировать или нарушать эпидемиологические мероприятия, то возможно возвращение к прежним значениям по заболеваемости.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что новогодние праздники желательно провести дома, избегая больших компаний, массовых мероприятий, посещений торговых центров и поездок на общественном транспорте.
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