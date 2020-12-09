ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог Горелов назвал два вероятных сценария развития ситуации с пандемией COVID-19 в январе

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Горелов назвал два вероятных сценария развития ситуации с пандемией COVID-19 в январе
новогодняя елка, pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в январе возможны два сценария развития ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

По словам Горелова, если россияне сохранят приверженность к соблюдению ограничительных мер, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Однако, если граждане будут игнорировать или нарушать эпидемиологические мероприятия, то возможно возвращение к прежним значениям по заболеваемости.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что новогодние праздники желательно провести дома, избегая больших компаний, массовых мероприятий, посещений торговых центров и поездок на общественном транспорте.

ЕТ

В мире

WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Уничтожение российского вертолета Ми-24 в Армении в ноябре стало результатом спланированной провокации Азербайджана и Турции. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью