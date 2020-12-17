ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами
Робби Уильямс, face to face/Instagram

46-летний певец Робби Уильямс отравился ртутью. Согласно последней информации журналистов издания Mirror, это произошло из-за переизбытка рыбы в рационе всемирно известного артиста.

Музыкант заявил, что употреблял рыбу дважды в день и даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем, пока не сдал анализ крови. По словам британского артиста, в его организме в ходе исследования было выявлено повышенное содержание ртути. 

Врачи предупредили певца, что его любовь к тунцу, кальмарам к осьминогам может в конечном итоге привести к раку кожи или болезням легких.

ЕТ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью