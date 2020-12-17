Певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами
17 декабря 2020, 20:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Mirror
46-летний певец Робби Уильямс отравился ртутью. Согласно последней информации журналистов издания Mirror, это произошло из-за переизбытка рыбы в рационе всемирно известного артиста.
Музыкант заявил, что употреблял рыбу дважды в день и даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем, пока не сдал анализ крови. По словам британского артиста, в его организме в ходе исследования было выявлено повышенное содержание ртути.
Врачи предупредили певца, что его любовь к тунцу, кальмарам к осьминогам может в конечном итоге привести к раку кожи или болезням легких.
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