Певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами

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17 декабря 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Робби Уильямс, face to face/Instagram

46-летний певец Робби Уильямс отравился ртутью. Согласно последней информации журналистов издания Mirror, это произошло из-за переизбытка рыбы в рационе всемирно известного артиста.

Музыкант заявил, что употреблял рыбу дважды в день и даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем, пока не сдал анализ крови. По словам британского артиста, в его организме в ходе исследования было выявлено повышенное содержание ртути.

Врачи предупредили певца, что его любовь к тунцу, кальмарам к осьминогам может в конечном итоге привести к раку кожи или болезням легких.