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Глава Минздрава Астраханской области отравился парами хлора во время эвакуации детей

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Глава Минздрава Астраханской области отравился парами хлора во время эвакуации детей
Алексей Спирин. Фото: сайт Минздрава Астраханской области.

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин отравился хлорсодержащими веществами.

Спирин получил отравление в бассейне местного спорткомплекса, откуда утром 7 декабря были госпитализированы 26 человек, в том числе 19 детей.

Сообщается, что министр прошел все восстановительные процедуры,  госпитализация не потребовалась, и он уже на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Санкт-Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне.

ДВа

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