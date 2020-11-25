Телеведущий Михаил Ширвиндт подтвердил, что у его родителей коронавирус COVID-19

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25 ноября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ширвиндт, Facebook.com/mikhail.shirvindt

Телеведущий Михаил Ширвиндт подтвердил, что у его родителей народного артиста, художественного руководителя Московского театра сатиры, Александр Ширвинда и Натальи Белоусовой выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Знаменитый актер, режиссер Александр Анатольевич Ширвиндт и его супруга архитектор Наталья Белоусова были госпитализированы в Москве. Их сын Михаил Ширвиндт рассказал, что как у папы, так и у мамы тест на ковид оказался положительным. У Натальи Белоусовой, по словам ее сына, нет никаких симптомов.

Как рассказал Михаил Ширвиндт, у отца - «кашель и невысокая температура». Он отметил, что им можно было остаться дома, как всем больным в таком состоянии, но они решили подстраховаться, учитывая возраст. Александру Ширвиндту 86 лет.

Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев уточнил информацию о состоянии госпитализированного Александра Анатольевича Ширвиндта.