Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова госпитализированы с пневмонией
25 ноября 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова утром в среду, 25 ноября, госпитализированы в Москве с вирусной пневмонией. Народный артист, художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт находится в тяжелом состоянии.
Врачи обследуют супругов. 86-летний Ширвинд и супруга актера архитектор Наталья Белоусова проведут в больнице несколько дней, пройдут курс лечения, - сообщает URA.RU.
О заболевании и госпитализации Ширвинда и его супруги с вирусной пневмонией, по предварительной информации, сообщил тelegram-канал 112. Официальной информации от представителей театра Сатиры о госпитализации худрука пока не поступало.
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