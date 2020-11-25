Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова госпитализированы с пневмонией

Аргументы Недели → Культура 13+

25 ноября 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Aлександр Ширвиндт, Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова утром в среду, 25 ноября, госпитализированы в Москве с вирусной пневмонией. Народный артист, художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт находится в тяжелом состоянии.

Врачи обследуют супругов. 86-летний Ширвинд и супруга актера архитектор Наталья Белоусова проведут в больнице несколько дней, пройдут курс лечения, - сообщает URA.RU.

О заболевании и госпитализации Ширвинда и его супруги с вирусной пневмонией, по предварительной информации, сообщил тelegram-канал 112. Официальной информации от представителей театра Сатиры о госпитализации худрука пока не поступало.