Директор театра Сатиры Агаев рассказал о состоянии госпитализированного Ширвиндта

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25 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Ширвиндт, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев уточнил информацию о состоянии госпитализированного в среду, 25 ноября, художественного руководителя театра Александра Анатольевича Ширвиндта.

По информации Агаева, у худрука театра начальная стадия заболевания, его состояние и супруги Ширвиндта Натальи Белоусовой нормальное.

Ранее утром сегодня в СМИ появились сообщения о том, что народный артист Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова минувшей ночью попали в больницу с вирусной пневмонией, и состояние знаменитого актера и режиссера оценивается как тяжелое. Медики обследовали супругов, назначено лечение. В каком госпитале лечатся Ширвиндт с женой, не уточняется.

Худруку Московского театра сатиры Александру Ширвиндту 86 лет.