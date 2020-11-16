Степан Джигарханян может не успеть прилететь на похороны своего отца Армена Джигарханяна

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16 ноября 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Армен Джигарханян, фото с сайта театра

Степан Джигарханян может не успеть прилететь из США на похороны своего отца, народного артиста Армена Джигарханяна. Мужчина пытается сделать все возможное, чтобы попасть на похороны Армена Борисовича.

Пасынок актера узнал о смерти отца, когда был за рулем автомобиля в Лас-Вегасе. И были выходные, все закрыто. У Степана еще возникли проблемы. Но он в любом случае приедет в Москву почтить память отца.

По словам Степана Джигарханяна, его мать Татьяна Власова, которая была женой Армена Борисовича более 40 лет, тяжело переживает его уход.

Мужчина отметил, что Татьяну Сергеевну поддерживают друзья семьи. Также Степан отметил, что сейчас у родственников даже нет мыслей о спорах за наследство.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова расстались в 2015 году. Актер женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Но их брак долго не продержался. Джигарханян и Власова помирились. Татьяна Сергеевна вернулась из США поддерживать болеющего артиста.

Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве во вторник, 17 ноября.