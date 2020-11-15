Михаил Боярский прокомментировал слова Меладзе о съемках в новогодних телепередачах

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15 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер театра и кино, певец, телеведущий Михаил Боярский оценил предложение Валерия Меладзе. По его словам, его эта тема не затронула, поскольку актер задействован в спектакле, у Боярского есть театр.

Боярский отметил, что все, конечно, растерянны, ведь такой ситуации, какая сложилась из-за пандемии коронавируса, еще не приходилось переживать, сообщает RT. "Каждый думает, как может более правильно, так, чтобы не причинить другим вреда. Вот это единственное правило, которому должны следовать все мы: беречь ближних, вот и всё", — отметил Боярский.

Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, он просто высказал возмущение, а лишать телезрителей праздника не собирается.