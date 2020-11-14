Татьяна Веденеева об Армене Джигарханяне: «Совершенно неповторимый, уникальный человек»

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14 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Веденеева, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о совместной работе с актером и театральным режиссером Арменом Джигарханяном. Она считает его великим артистом.

Веденеева отметила, что Джигарханян мог сыграть совершенно разные роли: и вора в законе, и героя-любовника, сообщает RT. А мог и мультик озвучить, "совершенно неповторимый, уникальный человек". При этом на съемках вел себя как друг, а не мэтр, смотрящий свысока. "Для меня, как для начинающей тогда студентки-артистки, смотреть на актёров его уровня — это было всё равно что ходить на занятия в школу по мастерству", — рассказала актриса. Веденеева добавила, что из-за его смерти "очень-очень сердце тоскует".

Минувшей ночью на 86-м году жизни скончался легендарный актер, режиссер, Народный артист СССР Армен Джигарханян. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна. Адвокат Юкша рассказал, как могут распределить имущество Джигарханяна.