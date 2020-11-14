Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна
14 ноября 2020, 13:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 14 ноября, выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, который сегодня рано утром ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Российский лидер отметил, что смерть артиста является огромной утратой для отечественной культуры и миллионов людей не только в РФ, но и в других странах.
Владимир Путин подчеркнул, что Армен Джигарханян был великим актером, а также светлым и обаятельным человеком. Глава государства заметил, что артиста любили за его душевное тепло, щедрый талант, преданность своей профессии и зрителю.
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