Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна

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14 ноября 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 14 ноября, выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, который сегодня рано утром ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Российский лидер отметил, что смерть артиста является огромной утратой для отечественной культуры и миллионов людей не только в РФ, но и в других странах.

Владимир Путин подчеркнул, что Армен Джигарханян был великим актером, а также светлым и обаятельным человеком. Глава государства заметил, что артиста любили за его душевное тепло, щедрый талант, преданность своей профессии и зрителю.