Армена Джигарханяна похоронят во вторник, 17 ноября

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14 ноября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Армен Джигарнян, Russian Look

Похороны народного артиста Армена Джигарханяна, который скончался минувшей ночью на 86-м году жизни, состоятся во вторник, 17 ноября. Данную информацию предоставил друг актера Артур Согомонян.

По словам Согомоняна, близкие Джигарханяна хотели бы провести прощание с артистом в театре, поскольку очень много желающих проводить его в последний путь. Друг актера напомнил, что у Армена Борисовича множество учеников, друзей и поклонников.

Уточняется, что пока сложно что-то сказать о месте прощания, поскольку "власти должны дать добро".