Немоляева назвала ушедшего из жизни Джигарханяна «богом поцелованным» артистом
14 ноября 2020, 11:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Народная артистка СССР Светлана Немоляева утром в субботу, 14 ноября, назвала ушедшего из жизни в 85 лет Армена Джигарханяна "богом поцелованным" актером, а также "ходячей актерской школой".
Немоляева призналась, что для нее кончина Джигарханяна является не только потерей бесценного любимого партнера, но и дорогого человека, с которым она и ее муж Александр Лазарев дружили. "Как он играл! Он был, как говорят, "богом поцелованный", – заметила артистка.
Светлана Немоляева выразила свои соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна, а также "всем армянам, которые боготворили его".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.