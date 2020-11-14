Немоляева назвала ушедшего из жизни Джигарханяна «богом поцелованным» артистом

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14 ноября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Светлана Немоляева, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка СССР Светлана Немоляева утром в субботу, 14 ноября, назвала ушедшего из жизни в 85 лет Армена Джигарханяна "богом поцелованным" актером, а также "ходячей актерской школой".



Немоляева призналась, что для нее кончина Джигарханяна является не только потерей бесценного любимого партнера, но и дорогого человека, с которым она и ее муж Александр Лазарев дружили. "Как он играл! Он был, как говорят, "богом поцелованный", – заметила артистка.

Светлана Немоляева выразила свои соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна, а также "всем армянам, которые боготворили его".