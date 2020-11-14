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Гаркалин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Гаркалин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна
Валерий Гаркалин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Валерий Гаркалин утром в субботу, 14 ноября, в рамках разговора с журналистами выразил соболезнования в связи с кончиной актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна.

Ранее стало известно, что Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Сердце любимца публики остановилось в шесть утра. За последние два года он не менее шести раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Валерий Гаркалин в беседе с RT назвал своего коллегу великим, замечательным и прекрасным актером, другом и партнером. "Я так сожалею, очень сожалею", – заключил артист.

ЕТ

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