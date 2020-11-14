Гаркалин выразил соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна
14 ноября 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Валерий Гаркалин утром в субботу, 14 ноября, в рамках разговора с журналистами выразил соболезнования в связи с кончиной актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна.
Ранее стало известно, что Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Сердце любимца публики остановилось в шесть утра. За последние два года он не менее шести раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.
Валерий Гаркалин в беседе с RT назвал своего коллегу великим, замечательным и прекрасным актером, другом и партнером. "Я так сожалею, очень сожалею", – заключил артист.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.