Брижит Бардо призналась, что никогда не жалела об уходе из кино в зените славы

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10 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Брижит Бардо, imago stock&people

86-летняя французская актриса Брижит Бардо в рамках разговора с журналистами призналась, что никогда не жалела о том, что приняла решение покинуть кинематограф в зените своей славы в 1973 году.

По словам Бардо, современный кинематограф отражает картину нынешнего общества, которое, как считает актриса, является печальным, унылым, вульгарным, равнодушным и проникнутым насилием. Более того, кино больше не побуждает мечтать.

Брижит Бардо, однако признает, что именно кинематограф помог ей стать известной, а это позволяет ей сейчас спасать жизни животных. Актриса гордится тем, что в России ее считают иконой кинематографа, но настоящее счастье ей приносит забота русских о братьях меньших, проявление любви к ним и их спасение.