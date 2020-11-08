Актер, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заболел перед юбилеем

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8 ноября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Меньшиков, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Олег Меньшиков сегодня отмечает юбилей. 8 ноября народному артисту, актёру театра и кино, худруку Московского театра имени Ермоловой исполнилось 60 лет. Коллеги Меньшикова по театру разместили поздравлении худруку с юбилеем на сайте театра: "Дорогой Олег Евгеньевич! Счастье – быть с вами на одной волне. И пусть шторм обходит стороной".

В начале ноября, 3 числа, также на сайте театра имени Ермоловой появилась "грустная новость". Все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются. Причиной называется состояния здоровья народного артиста. Отменены спектакли "Игроки" 12 ноября, "Макбет" 15 ноября, "1900" 18 ноября, "Оркестр мечты. Медь" 24 ноября, "Из пустоты…(восемь поэтов)" 27 ноября.

Сейчас не только в России, во всем мире люди заражаются коронавирусной инфекцией, в октябре Олег Евгеньевич закрывал театр на карантин. Диагноз Меньшикова в театре не назвали.

Пожелаем Олегу Меньшикову здоровья, поскорее поправиться. Поклонники его любят и ждут.

Напомним, Меньшиков - режиссер, актер театра и кино. Одна из его новых ролей в кино - роль Тарасова в фильме Николая Лебедева "Легенда № 17". Карьера актера в кино началась, когда Меньшиков был студентом Театрального училища им. Щепкина. Костика из "Покровских ворот" помнят все.

О постановках и ролях Олега Меньшикова в Московском театре имени Ермоловой написала известный критик, писатель, драматург Татьяна Москвина.