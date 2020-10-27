Памяти Актрисы и Женщины Анни Жирардо

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27 октября 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Анни Жирардо, globallookpress.com, © Lukas Machalinek

25 октября 1931 года родилась в Париже девочка, которую назвали Анни. Малышка, лежа в колыбели, не знала, что судьба преподнесет ей подарок – стать Легендой французского кино.

Пройдут годы и ей, Анни Жирардо, будет стоя рукоплескать Канны, Москва… Как актриса она познала истинную любовь, а как женщина – великую трагедию.

Судьба и мне преподнесла подарок – встреча с Анни Жирардо. И не одну встречу - интервью. У нее дома.

Анни Жирардо и Татьяна Тимука у нее дома в Париже. Фото из личного архива автора

Да, есть такие встречи, о которых ты никогда не сможешь забыть. Они у меня есть. И одна из таких встреч – беседы с Анни Жирардо.

Я любила, восхищалась Анни, как актрисой… Сперва. Но когда пообщалась с ней, то увидела ранимую и сильную, любящую и страдающую женщину.

Когда из парижской больницы пришло известие о ее смерти, то я услышала об этом, когда находилась в Москве. 28 февраля 2011 года. Я плакала. Словно ушло из жизни, что-то важное, дорогое. Это для меня. А мир потерял Великую и Неповторимую Актрису.

Какая была Анни?

Фото из личного архива автора

Простая, добросердечная и удивительная. Когда она приходила в свое любимое кафе в Париже, то моментально к ней подсаживались люди: она с ними пила кофе, разговаривала и… платила за всех. И ей это было приятно.

В один из моих приездов в Париж я зашла к мадам Жирардо, чтобы подарить ей фигурку глиняного котенка. Анни просто обожала котов. Кстати, и собак любила. Помню, мы с ней разговорились о женской доли: мол, приходится готовить, стирать, убирать на семью, и порой так устаешь, что хочется все бросить! Это жаловалась я! Мадам Анни посмотрела на меня с улыбкой и сказала: «Запомните! Если вы своими руками стираете свое белье и делаете это с удовольствием, то никакой рак не страшен! Физический труд и болезнь несовместимы!»

Помню, мы долго говорили о мужчинах и женщинах, родителях, о женской слабости. Я спросила мадам Анни о ее слабости…

«Быть слабой – нет! Женщина не должна быть слабой. Если она дает слабину, то как женщина она уже не существует. Все кончено! Ее не смогут принимать мужчины, как равную. Она не сможет стать действительно свободной, и выбирать то, что ей нравится. Конечно, любая женщина хочет встретить на своем пути сильного, страстного, умного, состоятельного мужчину. И я не особо против от таких встреч. Увы, все и всегда я делала сама! Я «несла» по жизни на себе детей, близких людей… Заботилась. В этом моя судьба. Судьба взрослой и самостоятельной женщины. Уже нет мамы, с которой мы были как сестрички-близняшки, с которой мы могли говорить часами, прижимаясь друг к другу. Что делать? У каждого своя судьба. Мне повезло, как актрисе…»

Фото из личного архива автора

Да, мадам Анни была сильная женщина. Последние пять лет она болела… Возможно, она не помнила о нынешних делах, но как только речь заходила о кино, то Анни поднимала вверх руку (О…ля-ля!) и глаза ее загорались! Она жила в том мире уже… В своем прекрасном мире кино, где была счастлива и любима!

Я помню и люблю Вас, мадам Анни!