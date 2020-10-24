На видео, которое опубликовала Татьяна Михалкова, можно рассмотреть интерьер семейного особняка
24 октября 2020, 20:18[ «Аргументы Недели» ]
Жена Никиты Михалкова Татьяна, с которой он прожил более 40 лет, выложила в соцсети видео с празднования юбилея популярного режиссера и актера. Отмечали день рождения в загородном особняке на Николиной Горе.
Поздравить старого друга пришёл композитор Эдуард Артемьев. Надежда Михалкова снимает, как он играет на рояле, на телефон. При этом можно разглядеть шикарные интерьеры особняка Михалковых. С балконов, выполненных из настоящего дерева, свисают шкуры зверей, повсюду старинные иконы, очень много фотографий режиссера и его близких. Привлекает внимание белый камин.
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