На видео, которое опубликовала Татьяна Михалкова, можно рассмотреть интерьер семейного особняка

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24 октября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков, фото: кадр с YouTube

Жена Никиты Михалкова Татьяна, с которой он прожил более 40 лет, выложила в соцсети видео с празднования юбилея популярного режиссера и актера. Отмечали день рождения в загородном особняке на Николиной Горе.

Поздравить старого друга пришёл композитор Эдуард Артемьев. Надежда Михалкова снимает, как он играет на рояле, на телефон. При этом можно разглядеть шикарные интерьеры особняка Михалковых. С балконов, выполненных из настоящего дерева, свисают шкуры зверей, повсюду старинные иконы, очень много фотографий режиссера и его близких. Привлекает внимание белый камин.

Михалков в день рождения удостоился звания Героя труда. Анна Михалкова поздравила отца с юбилеем одной из первых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova) 23 Окт 2020 в 10:54 PDT