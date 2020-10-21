Президент РФ Владимр Путин присвоил звание Героя Труда Никите Михалкову

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21 октября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин 21 октября подписал указ о присвоении звания Героя Труда Никите Михалкову. Указ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится: «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю».

В среду, 21 октября, Никите Михалкову исполнилось 75 лет. Народный артист РСФСР Михалков - киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Н. С. Михалкова.

Михалков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола.

В 1994 году Никита Михалков получил «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем».

С 75-летием Михалкова уже поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Супруга Никиты Сергеевича Татьяна Михалкова обратилась к нему в соцсетях, и опубликовала детское фото, отметив, что он уже с детства боец.

Дочь режиссера Анна Михалкова призналась, что не хватит слов, чтобы описать ее любовь к отцу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova) 20 Окт 2020 в 11:26 PDT

Никита Михалков – победитель, но в этом мироощущении он не одинок, он – из поколения людей, рождённых в Победу и сразу после неё, на пиру общенародного ликования. Да, он везунчик и счастливчик, но при самом благополучном прохождении жизненного поприща рождённый в СССР в 1945 году не может не иметь на своей шкуре отметин от исторических драм и катастроф.