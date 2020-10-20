Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Никита Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в чужом автомобиле

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в чужом автомобиле
Никита Михалков, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков потерял статуэтку "Оскар" в 1994 году, забыв ее в такси, когда возвращался в отель. По словам Михалкова, в тот вечер он был очень пьян. Номер автомобиля никто не запомнил.

Режиссер признался, что практически ничего не помнит, так как пил виски в каждом перерыве на рекламу. "Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы", - рассказал Никита Михалков в студии программы "Судьба человека".

По мнению режиссера, завоевать эту престижную награду — практически то же самое, что победить на Олимпийских играх.

Завтра Никите Михалкову, народному артисту РСФСР, полному кавалеру Ордена "За заслуги перед Отечеством" и лауреату премии "Оскар" исполняется 75 лет.

Ранее стало известно, что американская академия киноискусств вводит новые правила для картин, претендующих на главную кинопремию страны.

НС

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью