Никита Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в чужом автомобиле

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20 октября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков потерял статуэтку "Оскар" в 1994 году, забыв ее в такси, когда возвращался в отель. По словам Михалкова, в тот вечер он был очень пьян. Номер автомобиля никто не запомнил.

Режиссер признался, что практически ничего не помнит, так как пил виски в каждом перерыве на рекламу. "Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы", - рассказал Никита Михалков в студии программы "Судьба человека".

По мнению режиссера, завоевать эту престижную награду — практически то же самое, что победить на Олимпийских играх.

Завтра Никите Михалкову, народному артисту РСФСР, полному кавалеру Ордена "За заслуги перед Отечеством" и лауреату премии "Оскар" исполняется 75 лет.

Ранее стало известно, что американская академия киноискусств вводит новые правила для картин, претендующих на главную кинопремию страны.