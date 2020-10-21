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Анна Михалкова поздравила отца с юбилеем

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Михалкова поздравила отца с юбилеем
Анна Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня, 21 октября, свой день рождения отмечает советский и российский актер и режиссер Никита Михалков. Его дочь Анна посвятила юбиляру трогательный пост в социальной сети.

Анна Михалкова пишет, что не хватит слов, чтобы описать ее любовь к отцу, "она всегда безусловна!". Назвав Никиту Михалкова своим героем, она пожелала ему здоровья.

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Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

Никита Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в чужом автомобиле.

НС

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