Анна Михалкова поздравила отца с юбилеем

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21 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня, 21 октября, свой день рождения отмечает советский и российский актер и режиссер Никита Михалков. Его дочь Анна посвятила юбиляру трогательный пост в социальной сети.

Анна Михалкова пишет, что не хватит слов, чтобы описать ее любовь к отцу, "она всегда безусловна!". Назвав Никиту Михалкова своим героем, она пожелала ему здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 20 Окт 2020 в 2:22 PDT

Никита Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в чужом автомобиле.