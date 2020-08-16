Женщина, назвавшаяся свидетельницей гибели Цоя, раскрыла детали аварии
16 августа 2020, 07:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: НТВ
Свидетельница автомобильной аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, предоставила журналистам подробности случившегося. Женщина уверяет, что проживает в ста метрах от места, где разбился артист.
По словам женщины, она видела, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, после чего резко выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Она уточнила, что незамедлительно вызвала врачей и милицию. Свидетельница утверждает, что удар был такой силы, что двигатель легковой машины отлетел к дереву. Более того, по ее словам, на следующий день она узнала, что в крови музыканта выявили 1,2 промилле алкоголя, однако позже эту информацию якобы "вымарали" из документов.
Напомним, лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года под Ригой. Согласно официальной версии, он уснул за рулем. Виктору Цою было 28 лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.