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Женщина, назвавшаяся свидетельницей гибели Цоя, раскрыла детали аварии

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Женщина, назвавшаяся свидетельницей гибели Цоя, раскрыла детали аварии
Виктор Цой, Russian Look

Свидетельница автомобильной аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, предоставила журналистам подробности случившегося. Женщина уверяет, что проживает в ста метрах от места, где разбился артист.

По словам женщины, она видела, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, после чего резко выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Она уточнила, что незамедлительно вызвала врачей и милицию. Свидетельница утверждает, что удар был такой силы, что двигатель легковой машины отлетел к дереву. Более того, по ее словам, на следующий день она узнала, что в крови музыканта выявили 1,2 промилле алкоголя, однако позже эту информацию якобы "вымарали" из документов.

Напомним, лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года под Ригой. Согласно официальной версии, он уснул за рулем. Виктору Цою было 28 лет.

ЕТ

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