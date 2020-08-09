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Как быстро забудут кумира? Сын Виктора Цоя запретил исполнять песни отца другим артистам

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Как быстро забудут кумира? Сын Виктора Цоя запретил исполнять песни отца другим артистам

Отдыхает ли природа на детях гениев, точно не известно, но вот то, что наследники пользуются, а подчас и спекулируют на достижениях своих предков – факт неоспоримый. 35-летний сын Виктора Цоя Александр выступил с запретом исполнения произведений отца профессиональными музыкантами.

Все, кто так или иначе связан с авторскими правами, знают, что наследники неплохо живут на достижения родственников, зачастую даже не пытаясь создать что-то свое. Исключения, конечно, случаются, но редко. Вот Александр Викторович решил, что кроме него, никто не имеет права пользоваться наследием отца. А если хотят – то пусть платят деньги.

Как же трудно быть ребенком гения.

БИ

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