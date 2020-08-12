Лоза отреагировал на госпитализацию Ефремова из зала суда

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12 августа 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с госпитализацией обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова из здания суда. Ему сложно судить «настоящий ли это инсульт или очередной спектакль», пояснил исполнитель.

«Дело в том, что накануне Михаил «на голубом глазу» сказал – мол, ничего не помнит, хотя до этого полностью признавал свою вину. Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д. Мой отец перенёс инсульт очень тяжело, вернувшись из больницы человеком с ограниченными возможностями», - высказал он.

Лоза считает, что по актеру сложно понять, «живет ли он по-настоящему» или «играет роль». При этом композитор отметил, что здоровье – «это не тема для импровизаций». Он добавил, что вряд ли кто-то согласится разыгрывать подобные сцены, и пожелал Ефремову скорейшего возвращения в строй.

Ранее кардиолог объяснил, что могло вызвать плохое самочувствие Ефремова.